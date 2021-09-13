قال عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ان اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية ـ البريطانية التي ستعقد في لندن الخميس المقبل تعد فرصة مهمة لمسؤولي البلدين لبحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقال السفير الدويسان، في تصريح لـ «كونا»، انه ستتم خلال الاجتماعات متابعة وتقييم ما تم إنجازه من خطة العمل السابقة.



واضاف ان الوفد الكويتي سيترأسه نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري في حين يترأس الوفد البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفيرلي.



وأوضح ان مسؤولي البلدين اتفقوا على ان تكون اجتماعات العام الحالي بين فرق العمل من مختلف الجهات الحكومية عن بُعد على ان ترفع توصياتها لإقرار خطة العمل في الاجتماع المقبل.



وبين ان الاجتماع سيشهد توقيع نائب الوزير مجدي الظفيري والوزير كليفيرلي خطة العمل لستة أشهر مقبلة والتي تشمل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والامنية والعسكرية.



وقال السفير الدويسان ان الكويت تسعى إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال الامن السيبراني، حيث تعد بريطانيا واحدة من افضل الدول بالعالم في هذا المجال.



وذكر ان لجنة التوجيه بين البلدين أسست على هامش زيارة الدولة الرسمية التي قام بها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 2012، مشيدا بما حققته منذ بدء عملها حيث تجتمع لجان الطرفين كل ستة اشهر.



وقال ان فعالية هذه اللجنة مكنت مسؤولي البلدين من التنسيق بشكل سريع ومتواصل فيما بينهم إضافة إلى حلحلة بعض العراقيل التي كانت تواجه تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.



واضاف ان لجنة التوجيه اعطت دفعة حقيقية للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة منها اعتماد التأشيرة الالكترونية البريطانية منذ عدة سنوات والتي أزالت اعباء كثيرة عن السياح الكويتيين إلى جانب تحقيقها تقدما كبيرا في مجالات مهمة وحيوية تشمل التعاون العسكري والصحي والتعليم اضافة إلى قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار.



ورأى السفير الدويسان ان الروابط الوثيقة بين الكويت وبريطانيا ليس امامها سوى مواصلة العمل على بناء ما تحقق من انجازات وتوسيع التعاون إلى مجالات ارحب إضافة إلى مواكبة المستجدات المستمرة التي تشهدها القطاعات الحيوية التي لا غنى عنها في تحقيق رفاهية الشعبين الصديقين.