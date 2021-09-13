أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.



وقالت الوزارة في بيان لها ان استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وجددت الوزارة التأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.