أعلن القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري عن توفير مستلزمات ومواد طبية تزن اكثر من 10 أطنان لمستشفيات إقليم كردستان العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح القنصل الكندري في تصريح لـ«كونا» ان هذه المواد تأتي ضمن حملة الكويت للشعب العراقي «الكويت بجانبكم» ومقدمة من قبل الجمعية الكويتية للاغاثة لاجتياز هذه المرحلة الصحية التي ألمت بالعالم وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

بدوره، عبر وزير الصحة بإقليم كردستان العراق د.سامان برزنجي، في تصريح مماثل لـ «كونا»، عن الشكر للكويت ومؤسساتها الانسانية للمواصلة في تقديم الدعم لإقليم كردستان العراق.



وأوضح أن هذه المساعدات التي هي عبارة عن معدات وأجهزة طبية تخص مواد التخدير والتنفس الاصطناعي ضرورية جدا في الوقت الحالي، اذ تقوم الفرق الصحية بمواجهة فيروس كورونا، حيث إن الاصابات في تزايد مستمر.