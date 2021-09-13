بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد القوات البرية الأميركية الوسطى الفريق رونالد كلارك أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وقال بيان لرئاسة الأركان ان الشيخ خالد الصباح أشاد خلال استقباله الفريق كلارك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأضاف انه تم خلال اللقاء بين الجانبين تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري ومدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز الحربي.