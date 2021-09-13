قالت وكيلة وزارة الإعلام المفوض العام لمشاركة الكويت في «اكسبو 2020 دبي» منيرة الهويدي ان مشاركة الكويت في مطلع أكتوبر المقبل في «اكسبو دبي 2020» تعد الأكبر من نوعها وتعكس الإرث الحضاري والثقافي الكويتي في مختلف المجالات.



وأوضحت الهويدي في تصريح لـ «كونا» ان المشاركة الكويتية في «اكسبو» الذي تستضيفه إمارة دبي على مدى 6 أشهر بعنوان «تواصل العقول .. وصنع المستقبل» تعد منصة استثنائية تتيح للمجتمع العالمي التعاون لمناقشة عوامل التنمية العالمية «الاستدامة والتنقل والفرص».



وأكدت حرص الكويت على المشاركة في المحافل الدولية لعرض مشاريعها الاستراتيجية ومبادرات تحقيق أهداف التنمية إضافة الى التعريف بالإرث الحضاري والثقافي وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على إسهاماتها الإنسانية.



وذكرت الهويدي ان الاستعدادات النهائية للمشاركة تجري «على قدم وساق» من اجل افتتاح جناح الكويت الذي تبلغ مساحته نحو 5.5 آلاف متر مربع وارتفاع يبلغ 24 مترا مستوحى تصميمه من أبراج المياه.



وأضافت ان جناح الكويت يقع ضمن منطقة الاستدامة تحت شعار «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة» مبينة ان صناعة محتوى المشاركة استند الى ركيزتين أساسيتين هما بحث علمي أفضى إلى استثمار الحواس الخمس للإنسان والثانية استطلاع رأي أجري لمعرفة ماذا يريد الزائر معرفته عن الكويت.



وذكرت انه تم استخدام آخر ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا البصرية والسمعية والحسية في صناعة محتوى المشاركة، مشيرة إلى ان شعار الكويت الرسمي في المعرض يحمل رسائل تتعلق برؤية الكويت 2035 وعناصر الاستدامة التي يقع ضمنها جناح الكويت في منطقة «اكسبو».



وبينت الهويدي انه تم حصر الجهات المشاركة للالتقاء بأكثر من 250 جهة حكومية وخاصة للمشاركة في الفعاليات التي تمتد 6 أشهر وتنقسم الى أسابيع وأيام يحمل كل منها عنوانا خاصا يتواءم مع الأنشطة والعناوين.



ودعت الجميع الى حضور جناح الكويت في «اكسبو دبي 2020» وفعالياته للتعرف على الابتكارات والأفكار المتميزة التي تستهدف إيجاد بدائل كفيلة بديمومة التقدم والتطور والازدهار.