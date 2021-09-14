بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح مع قائد العمليات المشتركة الكندية الفريق بحري جون روبورت أكتشرلوني أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الفريق الركن الصالح استقبل أكتشرلوني والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد وتم خلاله تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الفريق الركن الصالح أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.