قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال «الأسبوع رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة» ستتناول عددا من القضايا التي تؤثر ويتأثر بها العمل الدولي متعدد الأطراف.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير العتيبي لـ «كونا» قبيل أعمال الدورة العادية الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة أن تنطلق اليوم الثلاثاء.



وأوضح أن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء سيلقيها في 24 الجاري خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى التي تتزامن مع المناقشة العامة في الفترة بين 21 و27 الجاري.



وذكر أن كلمة سموه وعلاوة على قضايا تؤثر ويتأثر بها العمل الدولي متعدد الأطراف ستتناول أيضا المطالبة بالعمل على تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للتغلب على التحديات والمخاطر العالمية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وبين السفير العتيبي انه خلال هذه الدورة سيعقد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الكثير من اللقاءات الثنائية مع قادة ورؤساء حكومات ووزراء خارجية الدول العربية والدول الصديقة وسيشاركان في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف خلال هذه الفترة، ولعل أبرزها ترؤس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري التشاوري العربي والذي سيعقد في مقر وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.



وأضاف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة ترتيب الكثير من الاجتماعات والمشاركات في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي ستتم الدعوة إليها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية.



وقال السفير العتيبي إن وفد الكويت في دورة الجمعية العامة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء سيضم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وبشأن الأسبوع رفيع المستوى للدورة، قال السفير العتيبي انه من المتوقع ان تركز مناقشات الكثير من قادة دول العالم على تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد- 19، ومسألة العدالة في توزيع اللقاحات ومرحلة التعافي والنهوض بعد هذه الجائحة.



وأضاف: «كما جرت العادة فإن القضايا والأزمات في الشرق الأوسط ستكون محل اهتمام وعلى رأسها القضية الفلسطينية خاصة من قبل القادة والمسؤولين العرب المشاركين في هذه الدورة».



كما توقع أن يتم التطرق خلال مناقشات قادة دول العالم ورؤساء الحكومات إلى القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي في الوقت الحاضر بما فيها التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغير المناخ والقمة التي ستعقد في غلاسكو في شهر نوفمبر المقبل بشأن المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وبين السفير العتيبي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في دورتها الحالية وتحديدا خلال المشاركة في الأسبوع رفيع المستوى الذي يعقد في نهاية الشهر الجاري أن يكون الحضور إما بشكل شخصي مما يتيح لرؤساء الوفود من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية الحضور وإلقاء الكلمات في المناقشات العامة أو عبر إرسال كلمات مسجلة سابقا كما حدث العام الماضي.