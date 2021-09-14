تسلّم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى الكويت كلير لي فليشر.



وتمنى وزير الخارجية للسفيرة فليشر خلال اللقاء التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تسلّم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أوراق اعتماد ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين الربيعان.



وتمنى وزير الخارجية للربيعان خلال اللقاء التوفيق في أداء مهام أعمالها ولعلاقات التعاون الوثيقة بين الكويت والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المزيد من التقدم والازدهار.