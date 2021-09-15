استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.



واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ ناصر المحمد.



الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، مؤكدا فيها الحرص على استمرار تطوير وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الكويت والمملكة المغربية الشقيقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس الفرادو كويسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس الفرادو كويسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.