أكدت الكويت أنها لن تألو جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الإنسانية في أفغانستان. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.



وقال السفير الغنيم ان هذا الموقف «يأتي انسجاما من إيماننا الراسخ بأن العمل الإنساني الموجه نحو النتائج وغير المتحيز والذي يقوم على الشفافية ويصب بلا شك في مسار بناء السلام والأمن المجتمعي في أفغانستان».



وأضاف أن الكويت قد قامت مؤخرا بتسهيل عبور أكثر من 15 ألف شخص من الأفغان ورعايا 32 جنسية مختلفة من الدول الأخرى ممن تم إجلاؤهم مؤخرا من أفغانستان وقدمنا لهم المساعدات الإنسانية الأساسية. وأشار إلى أن الكويت ترتبط بعلاقة شراكة مع أفغانستان منذ عام 1963 من خلال قيام «الصندوق الكويتي للتنمية» بتمويل العديد من المشاريع التنموية كما ساهمت في دعم الأمن الغذائي بأفغانستان من خلال مبادرة الكويت لتعزيز الأمن الغذائي في البلدان الإسلامية من خلال صندوق النوايا الحسنة. وأوضح «أن التاريخ قد بين لنا أنه لا بديل عن الحوار والتعاون الدولي، الأمر الذي يفرض علينا جميعا مضاعفة الجهود في المجال الديبلوماسي وبناء السلام لبلوغ الأهداف المنشودة في ميثاق الأمم المتحدة».



وشرح انه وفي السياق ذاته، فإن الكويت تجدد التأكيد على مضامين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2593 لتحقيق سلام شامل ودائم في أفغانستان، مجددين أيضا موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب. ودعت الكويت المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على العنف والإرهاب نهائيا وضمان عدم استخدام أراضي أفغانستان مرة أخرى لتكون ملاذا للإرهاب والتطرف.



وقال السفير الغنيم إن «مبادرة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الدولي المهم تهدف إلى مساعدة جمهورية أفغانستان الصديقة لتجنبها كارثة إنسانية تلوح في الأفق والتعبير عن تضامن ووقوف المجتمع الدولي معها».



وأشار إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة توضح كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في أفغانستان على أكثر من 18 مليون شخص أي نصف سكان البلاد بالكامل.



واكد السفير الغنيم أن الكويت تتشارك مع الدعوة التي سبق أن أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف في أفغانستان للسماح للعاملين في المجال الإنساني بإمكانية الوصول دون عوائق لتقديم الخدمات والمساعدات المنقذة للحياة.



كما لفت إلى أن الأزمات الإنسانية المختلفة التي يعاني منها العالم فضلا عن تداعيات جائحة كورونا «قد أرهقت المجتمع الدولي ما يتطلب منا جميعا في هذه المناسبة التذكير بضرورة وضع حد للنزاعات المسلحة وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني لنتمكن من إعادة توجيه جهودنا الدولية وتحويلها من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية». في السياق ذاته، أشار السفير الكويتي إلى انه منذ ما يزيد على أربعين عاما يتجرع الشعب الأفغاني مرارة هذا الصراع ووقف المجتمع الدولي عاجزا عن المساعدة في تحقيق الاستقرار. وقال إن الأحداث الأخيرة في هذا البلد تشكل منعطفا مهما يتطلب منا جميعا العمل بشكل مشترك لدعم سلام دائم يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان ويعزز جهود إعادة البناء ودفع التنمية وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني الصديق.