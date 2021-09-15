أعلن القنصل العام في أربيل د.عمر الكندري عن مشروع اغاثي كويتي يشمل توزيع اكثر من 21 طنا من المواد الغذائية على عدد من محافظات العراق انطلاقا من اربيل.



وقال القنصل الكندري لـ «كونا» ان هذه الدفعة من المعونات مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة ويجري توزيعها بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني الخيرية على النازحين والمحتاجين في عدد من محافظات العراق.



وأضاف «ما فعلناه حتى الآن هو واجبنا الإنساني وواجبنا كجيران وإقليم كردستان جدير بهذه المساعدات لذا سنواصل تقديم هذه المساعدات لأهالي كردستان واللاجئين والنازحين في الإقليم تنفيذا للتوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد».



بدوره، أعرب رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية موسى أحمد لـ «كونا» عن بالغ الشكر للكويت على المساعدات التي تقدمها، مؤكدا ان المساعدات تأتي في وقت عزفت فيه المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات للمحتاجين في العراق.



وأوضح أحمد أن «المساعدات الكويتية تتميز بالجودة العالية في المجالات وان المواد الغذائية ضمن هذه الدفعة ضرورية للنازحين واللاجئين العراقيين».