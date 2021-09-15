كرم قنصلنا العام في هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف دفعة من الشابات والشباب الحافظات والحافظين للقرآن الكريم وذلك في حفل تخرج أقيم بمسجد كاولون في هونغ كونغ.



وقال القنصل السيف في تصريح لـ «كونا» ان مشاركته جاءت لاختياره من قبل الاتحاد الإسلامي في هونغ كونغ (ضيف شرف) حفل تخريج دفعة من الشابات والشباب الحافظات والحافظين للقرآن الكريم في مسجد كولون اكبر مساجد المنطقة.



وأضاف ان اختيار الكويت لتكون «ضيف شرف» الحفل يأتي من قناعة وإيمان الاتحاد الإسلامي في هونغ كونغ بالدور البارز والرعاية البالغة التي توليها الكويت اميرا وولي عهد وحكومة وشعبا للشعوب والجاليات الإسلامية في اصقاع العالم.



واستذكر توجيهات القيادة السياسية الكويتية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بأولوية دعم ورعاية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.



وأشاد بالاتحاد الإسلامي في هونغ كونغ وصندوق موارد الجالية الإسلامية على دورهما الفاعل في جعل الجالية الإسلامية مثالا يحتذى بين الجاليات المختلفة في هونغ كونغ من حيث الالتزام بالقوانين والنظم.



وأعرب عن تهنئته لكل الخريجات والخريجين البالغ عددهم 71 وكذلك لشيوخهم ومدرسيهم على انجازهم مقدما خلال الحفل جوائز من القنصلية العامة للكويت في هونغ كونغ ومكاو لحافظات وحافظي القرآن الكريم.



من جانبه، أشاد المفتي العام في هونغ كونغ بالدور الخيري والإنساني للكويت وخاصة ما تقوم به القنصلية العامة في هونغ كونغ ومكاو لدعم مسلمي المنطقة عن طريق الحضور والمشاركة الدائمة في كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة التي ينظمها الاتحاد الإسلامي ايمانا منها بضرورة تشجيع النشء والتربية والتنمية الشاملة الصحيحة، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام التوفيق والسداد.