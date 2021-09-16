أكدت الكويت دعمها وتقديرها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالتحقق والرصد في إيران.



جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة لمناقشة البند المتعلق بالتحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الامن رقم 2231.



وقال السفير معرفي إن الكويت «اطلعت بقلق» على ما جاء بالتقرير الأخير للمدير العام للوكالة رافائيل غروسيو و«استمرار الخروقات» لحدود الاتفاق النووي الإيراني واصفا إياه بـ«الأمر الخطير».



‏وأكد تطلع الكويت إلى مصادقة إيران على «البروتوكول الإضافي» وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من «تقديم تأكيدات ذات مصداقية» بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية «غير معلنة» في إيران من أجل ضمان استمرار وضعها بصفتها دولة غير حائزة على السلاح النووي.



وأوضح السفير معرفي أنه «من حق جميع الدول إنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية» في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية داعيا إيران إلى «التعاون الكامل» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «في أسرع وقت».



كما دعا الأطراف المعنية كافة إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق يمكن من «التحقق الكامل» من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وللعالم.