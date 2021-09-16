أكد السفير الإيراني لدى البلاد محمد إيراني ان المفاوضات مازالت جارية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني وان نتائجه تعتمد على نجاح المفاوضات.



وبشأن الوضع في أفغانستان، قال ان بلاده شددت على ضرورة جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وأيضا جلوس دول الجوار مع بعضها للاتفاق على طريقة التعامل مع الوضع الجديد وأن يكون هناك دور للأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان على الاستقرار.



وعن مدى تأثر العمالة الإيرانية بقانون الـ 60 عاما، قال انه ليس موجها إلى الجالية الإيرانية بل يطبق على جميع الوافدين، موضحا أن بعض ممن بلغوا 60 عاما من أبناء الجالية قد عادوا لإيران حاليا، متمنيا أن تنجح الدراسات الداعية لتخفيض رسوم إقامة من يتجاوز الـ 60 كون معظمهم قد قضى في الكويت سنوات طويلة تجاوزت 40 عاما من عمره.



وعما إذا كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان للكويت، قال: تلقى عبداللهيان التهنئة من نظيره الكويتي وهناك نية لزيارة الكويت في أقرب فرصة، وبخصوص الإيرانيين العالقين في إيران من المقيمين في الكويت، قال ان مشكلتهم كانت تكمن في اللقاحات وتم حلها، موضحا ان عددهم كان 3000 قبل شهرين ولكنه قل حاليا بسبب عودة الكثير منهم عن طريق الترانزيت، متمنيا إعادة فتح خطوط الطيران المباشرة بين البلدين قريبا.