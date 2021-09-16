أسامة دياب



أكد السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج عمق ومتانة العلاقات الهندية ـ الكويتية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن عام 2021 له أهمية خاصة لنا حيث يصادف الاحتفال بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.

وأضاف جورج، خلال كلمته التي القاها في افتتاح معرض «صنع في الهند»: أطلقنا الاحتفالات الممتدة لمدة عامين بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند، موضحا ان الاحتفالات التي تقيمها السفارة تأتي ضمن معايير وإرشادات وبروتوكولات وزارة الصحة للحفاظ على السلامة، لافتا الى ان المعرض يقدم لجميع أصدقائنا في الكويت أفضل المنتجات الهندية، وعينة من براعة الهند التكنولوجية والأعجوبة الهندسية.



ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الهند لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في بلاده وتشمل، خط أنابيب البنية التحتية الوطنية، وتخفيض ضريبة الشركات، وتخفيف مشاكل السيولة في البنوك والشركات المالية غير المصرفية، وتدابير السياسة العامة لتعزيز التصنيع المحلي.