استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه بقصر بيان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهوية نيكاراغوا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اليخاندرو جياماتي رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته تشارلوت جونسون وال، راجيا سموه له ولأسرته جميل الصبر.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى بوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته تشارلوت جونسون وال.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.