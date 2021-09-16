دعا سفيرنا لدى ألمانيا نجيب البدر الى توثيق أطر التعاون الصحي بين الدول العربية وألمانيا لاسيما بعد التحديات الصحية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا المستجد.



وقال السفير البدر لـ «كونا» ان ذلك جاء في اثناء مشاركته في المنتدى الصحي العربي الألماني الذي اختتم اعماله اليوم تحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الألمانية ـ العربية.



واضاف ان حجم التأثيرات والتحديات الصحية التي تسبب بها تفشى وباء كورونا المستجد كبيرة على العالم وعلى المنطقة العربية، الامر الذي يتطلب تعزيز أوجه التعاون الصحي بين مختلف الدول ونقل المعرفة والخبرات من المؤسسات الألمانية.



وأشار الى ورش تخللت اعمال المنتدى الذي استمر يومين أكد المشاركون فيها أهمية تطوير نظم صحية فعالة من خلال استراتيجية تطعيم ناجحة وأحدث التقنيات الطبية والرعاية المناسبة.



ولفت الى تسليط الضوء في هذه الورش على الدروس المستفادة من الاستراتيجيات الموضوعة لمواجهة الأوبئة وكيفية نقل المهارات والمعرفة لتعزيز مستقبل التعليم الصحي.



وأشاد بدور مراكز البحث والمؤسسات الألمانية الرائدة في مجال التخفيف من الآثار الجسيمة التي تسببت بها جائحة كورونا في ضوء ما تمتلكه ألمانيا من قدرات صحية هائلة في مجال المعدات الطبية وصناعة الادوية، مؤكدا أهمية الاستفادة من ادخال الرقمنة والتقنيات الطبية الحديثة في نظم الرعاية الصحية.



وذكر ان مشاركة الكويت في المنتدى تخللتها اجتماعات بعدد من المؤسسات الصحية الرائدة في ألمانيا، مؤكدا حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز التعاون الصحي بينهما.