بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تعزية مماثلة.