أشادت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي اليزابيتا كازيللاتي بالعلاقات المتميزة مع الكويت، مؤكدة الحرص على تعزيز علاقات التعاون البرلماني ودورها في تعميق الشراكة بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال كازيللاتي لسفيرنا بروما الشيخ عزام الصباح بمقر مجلس الشيوخ.



وقال بيان للسفارة ان رئيسة المجلس أشادت بالتوافق والانسجام بين سياسة ايطاليا والكويت ومواقفهما ازاء القضايا والتحديات المشتركة على أساس قيم الحوار والتعددية والتعاون، مؤكدة مساندة بلادها الدائم لدور الكويت المهم في ترسيخ الاستقرار والسلم.



وأعربت كازيللاتي عن تقديرها للتجربة الديموقراطية والبرلمانية الكويتية فيما أبدت تطلعها لزيارة مجلس الأمة وترحيبها بقيام رئيس المجلس مرزوق علي الغانم بزيارة إلى ايطاليا في الوقت الذي يراه مناسبا.



من ناحيته، أشاد السفير الشيخ عزام الصباح بدور البرلمان بمجلسيه المهم والمحوري في الحياة السياسية في ايطاليا، مذكرا بموقف البرلمان الايطالي الحاسم والثابت في مساندة الكويت واستقلالها وحرية شعبها في مواجهة الغزو العراقي الغاشم.



وقال الشيخ عزام الصباح ان حرص البرلمان الإيطالي على تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الأمة يعكس ما يحظى به من تقدير على الصعيد الدولي.