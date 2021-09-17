تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت أسامة شلتوت.



وتمنى وزير الخارجية خلال اللقاء الذي تم صباح امس في ديوان عام الوزارة للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله في البلاد وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جيبوتي الشقيقة لدى الكويت عبدالقادر حسين عمر.



وتمنى وزير الخارجية خلال اللقاء للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله في البلاد وللعلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.