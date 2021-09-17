أكد سفيرنا لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي أمس الخميس أن الكويت ساهمت بالعديد من المبادرات خلال عضويتها في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال السفير معرفي في كلمة ألقاها بمناسبة انتهاء عضوية الكويت بالمجلس إن الكويت «ساهمت خلال عضويتها بدعم مبادرة مكافحة جائحة فيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) لمساعدة الدول لمكافحة الوباء».



وأضاف أن الكويت ساهمت أيضا من خلال مشاركتها في اختيار المدير العام الجديد للوكالة رافائيل غروسي إضافة إلى مشاركتها بكل فعالية في أعمال مجلس المحافظين واجتماعاته ودعم مبادرة (ماري كوري) لتمكين المرأة في مجال العلوم النووية وتحديث ودعم مختبرات الوكالة العلمية.



وأشار إلى أن عضوية الكويت في مجلس المحافظين تزامنت خلال العامين الماضيين مع كثير من التحديات لاسيما في ظل جائحة فيروس (كورونا) التي ألقت بظلالها على أعمال المجلس موضحا أنه بفضل التعاون والجهود «تمكنا من الاستمرار في أداء أعمالنا بكل سهولة ويسر».