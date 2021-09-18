غادر ممثل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ نواف الاحمد، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوفد المرافق لسموه البلاد اليوم، متجها الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة ال 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.