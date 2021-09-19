بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبابوا غينيا الجديدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوب دادي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



من جانب آخر، نعى الديوان الأميري المغفور لها حصة عبدالله محمد الربيعة زوجة الشيخ أحمد يوسف السلمان الصباح عن عمر يناهز 69 عاما، ووارى جثمانها الثرى الساعة 4.30 عصر أمس الأول.



(إنا لله وإنا اليه راجعون).



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