قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي إن الديوان يولي أهمية للشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة لتحقيق «رؤية 2035» وخلق بيئة معيشية مستدامة وتحسين المكانة الدولية للبلاد.



وأضاف السفير المباركي في تصريح صحافي أمس عقب لقائه الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان خوجة أنه استعرض خلال اللقاء دور الديوان فيما يتعلق بتحقيق رؤية الشراكة بين الكويت والبنك الدولي لتحسين بيئة الأعمال وظروف العمالة في البـلاد، مشيــرا الى أن الديـــوان رصد جهود الهيئة العامة للقوى العاملة ونشاط الحملات التفتيشية التابعة لمركز السلامة المهنية بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، كما يقوم بزيـــارات دورية لمراكز إيواء العمالة ورفع تقارير عنها.



وذكر أنه فيما يتعلق بنشاط الديوان خلال جائحة كورونا، فقد أصدرت لجنة الشكاوى والتظلمات تقريرا تطرقـــت فيه لظروف الإسكان العمالي والتدابيـــر الصحيــة والوقائيــــة والرعايـــة الصحيــة وحملات التطعيم لهم، معربـــا عن تطلعه لعقد شراكات استراتيجية مع البنك الدولي في مجـــالات التدريب والاستشارات والمساهمة بدفع القوانين التي تسهم في تحسين جودة بيئـــة العمـــل في الكويـــت.



بدوره، قال خوجة في تصريح مماثل إن البنك يتابع عن قرب قوانين وتشريعات أسواق العمل في الكويت وينظر باهتمام بالغ إلى مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين والمساواة في القطاعين العام والخاص، آملا أن يتم حل أي معوقات في سوق العمل، مبينا أن البنك مؤسسة دولية تعنى بتحقيق العدالة والمساواة في قطاع العمل للدول الأعضاء.