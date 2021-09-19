غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه البلاد، متجها الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.