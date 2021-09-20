استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد الشحومي.



كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية السابق عبدالعزيز بوتفليقة، متمنيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سبستيان بنييرا رئيس جمهورية تشيلي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سبستيان بنييرا رئيس جمهورية تشيلي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولسانت كيتس ونيفيس وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل ويموث تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.