وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوفد المرافق لسموه الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية أمس لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار (جي اف كيندي) الدولي سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وقنصل عام الكويت في نيويورك حمد علي الهزيم وأعضاء السفارة والمندوبية الدائمة.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بتمثيل صاحب السمو الأمير في هذه الدورة المهمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا حرص سموه على مواصلة نهج الكويت المعتدل وسياستها المتزنة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد سموه على تقدير الكويت للدور الفاعل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مواجهة مختلف التحديات والقضايا، لاسيما في ظل جائحة (كورونا) التي اجتاحت العالم منذ ما يزيد على العام ونصف العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جميع الدول للتغلب على هذه الجائحة وآثارها المدمرة وتبعاتها التي طالت جميع دول العالم.



وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشاركة الكويت في هذا المحفل الدولي وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة الهادفة الى تبني وتنفيذ المبادرات الإنسانية ومواصلة الجهود لتعزيز القدرات في مواجهة الأزمات والكوارث المعاصرة، مشيدا بجهود الأمين العام انطونيو غوتيريس في تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي المنشودين بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



وقال سموه ان الكويت لن تحيد عن دورها الإنساني وسياستها المتوازنة لوضع حلول ديبلوماسية سلمية لمختلف الصراعات الإقليمية والدولية ومحاربة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سبيل بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.