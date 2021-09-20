أعرب سفير جمهورية اليونان الصديقة لدى الكويت كونستانتينوس بيبريجوس عن إشادة وتقدير وشكر حكومة بلاده لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بدعم اليونان الصديقة وإسنادها في مكافحة حرائق الغابات.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لقوة الإطفاء العام خلال استقبال رئيس القوة الفريق خالد المكراد في مكتبه صباح امس للسفير بيبريجوس الذي نقل إشادة وتقدير وشكر من حكومة بلاده لمبادرة سمو الأمير بدعم وإسناد اليونان في مكافحة حرائق الغابات لديها والدعم اللوجستي الذي قدمته الكويت خلال الأزمة.



من جانبه، رحب الفريق المكراد بالسفير اليوناني وأثنى على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال الإطفاء، متمنيا للأصدقاء في اليونان السلامة والتعافي من آثار حرائق الغابات.