ولي العهد: الإنجازات الرياضية المتميزة للاعبين المطيري وسرور تسجّل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية

حصول م.جنان الشهاب على الميدالية الذهبية يؤكد حرصها على رفع اسم الوطن عالياً في المحافل الإقليمية والدولية

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية للشباب يعد أهم أسباب تفوقهم وتحقيقهم للعديد من الإنجازات المتميزة

المكرّمون: تشرّفنا بلقاء صاحب السمو وكلمات سموه أكبر دافع لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم الكويت عالياً



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، واللاعب أحمد نقا المطيري، وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في مسابقة ألعاب القوى 100 متر جري للكراسي المتحركة، واللاعب فيصل مبارك سرور وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة ضمن فعاليات دورة الألعاب البارلمبية «طوكيو 2020».



وقد أشاد سموه بالإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها اللاعبان أحمد نقا المطيري وفيصل مبارك سرور اللذان يمثلان مصدر فخر واعتزاز بإثباتهما قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تحدي كل الصعاب والحصول على أعلى المراتب المشرفة والتي تشكل إضافة لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية، متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



كما استقبل سموه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وم.جنان الشهاب وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمي (WGC) اليابان 2021 وحصولها على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار الولايات المتحدة الأميركية 2021.



هذا، وأشاد سموه بتحقيقها هذا الإنجاز العلمي الرفيع بكل جدارة وسعيها على رفع اسم الوطن العزيز عاليا في المحافل الدولية العلمية، متمنيا سموه لها كل التوفيق والنجاح.



حضر المقابلتين كبار المسؤولين بالدولة.



من جانبه، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة حمود فليطح الشمري، ورئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر غصن العجمي، حيث قدموا لسموه اللاعب أحمد نقا المطيري وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر جري على الكراسي في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، واللاعب فيصل مبارك سرور وذلك بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة رجال فئة «إف 63» في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».



هذا، وأشاد سموه بالإنجازات الرياضية المتميزة التي حققهما اللاعبان أحمد نقا المطيري وفيصل مبارك سرور اللذان يمثلان مصدر فخر واعتزاز، حيث أثبتا قدرة الشباب الرياضي الكويتي على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة التي تسجل لصالح مسيرة الحركة الرياضية الكويتية، متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، حيث قدم لسموه م.جنان الشهاب وذلك بمناسبة حصولها على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمية في اليابان لعام 2021 وحصولها على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2021.



هذا، وقد أشاد سموه بهذين الإنجازين البارزين اللذين حققتهما بكل جدارة واستحقاق وبحرصها على رفع اسم الوطن العزيز عاليا في المحافل الإقليمية والدولية متمنيا لها سموه دوام التوفيق والنجاح.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



هذا، وأكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان الدعم الكبير الذي ينعم به الشباب الكويتي من لدن القيادة السياسية الحكيمة للبلاد في شتى المجالات يعد من أهم أسباب تفوقهم وتحقيقهم للعديد من الانجازات المتميزة.



جاء ذلك في تصريح للوزير المطيري لـ «كونا» عقب تشرفه بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برفقة اللاعبين احمد نقا وفيصل سرور والمهندسة الشابة جنان الشهاب والذين حققوا انجازات لافتة لبلدهم في الفترة الأخيرة.



واشاد بفوز اللاعبين نقا وسرور بميداليتين فضية وبرونزية على التوالي في منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» التي اختتمت قبل اسابيع، كما اثنى على حصول م.شهاب على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمي (WGC) اليابان 2021 وحصولها على الميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار الولايات المتحدة الأميركية 2021.



وقال ان هذه الانجازات الكبيرة لهؤلاء الشباب وغيرهم تجسد تميز الشباب الكويتي وقدرتهم على الابداع والتألق متعهدا بتنفيذ توجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد بدعم وتشجيع الشباب الكويتي وتوفير الاجواء المناسبة لهم لتحقيق الانجازات والتفوق بجميع المجالات الشبابية.



وشدد الوزير المطيري على ان هيئتي الرياضة والشباب تواصلان العمل الجاد لتوفير الدعم اللازم للشباب وبشكل مستمر وتعملان على خلق البيئة المناسبة للشباب وتوفير كل الامكانيات امامهم للنجاح بمختلف المجالات الشبابية وذلك لضمان تمثيلهم الكويت بشكل مشرف في مختلف المحافل الدولية.



بدورها، أعربت الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله عن تشرفها واللاعبين أحمد نقا المطيري وفيصل سرور بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، مؤكدة أن كلمات سموه تشكل أكبر دافع للجميع لمزيد من الإنجازات مستقبلا ورفع راية واسم الكويت عاليا في مختلف المحافل.



وقالت الشيخة شيخة العبدالله، في تصريح صحافي عقب استقبال سمو الأمير لهم، «تشرفنا بلقاء سمو الأمير مع أبنائه حيث أشاد سموه بما أحرزه اللاعبان المطيري وسرور في دورة الألعاب البارلمبية «طوكيو 2020» ورفع علم دولة الكويت عاليا».



وأضافت «ان ما تم تحقيقه هو مجهود جبار وسط مشاركة واسعة من دول العالم في تلك الدورة فأقل مشاركة كانت عشرة لاعبين لكل دولة فيما نحن كدولة الكويت الصغيرة بعدد سكانها لكن الكبيرة بأعمالها شاركت بثلاثة لاعبين حقق اثنان منهم ميداليتين فضية وبرونزية وهذا بحد ذاته إنجاز وهو لم يأت من فراغ بل من الاهتمام والمتابعة للاعب وكذلك الاهتمام الرسمي والشعبي بأبنائنا المعاقين».



من جهته، أعرب اللاعب أحمد نقا المطيري الحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» عن الفخر بلقاء صاحب السمو الأمير وبهذا الترحيب والإنجاز لدولة الكويت ورفع علمها في المحافل الدولية «ونحن جدا سعداء اليوم باستقبال والدنا حضرة صاحب السمو لنا».



من ناحيته، قال اللاعب فيصل سرور الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»: «تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو، وقد استمع لنا سموه واستفسر عما نحتاجه ووجدنا كل تكريم وحفاوة».



بدورها قالت م.جنان الشهاب الحاصلة على الميدالية الذهبية بمؤتمر القرية العالمي WGC اليابان 2021 والميدالية الذهبية بمعرض ديفنشي العالمي للاختراع والابتكار في الولايات المتحدة الاميركية 2021 إن لقاء صاحب السمو «تشريف وحافز كبير جدا لنا لأن نستمر في الإنجاز وكان لقاء الأب بأبنائه وكلمات سموه قريبة من القلب وهي أكبر دافع لنا وإن شاء الله القادم أكبر في الإنجازات».



وأشارت الشهاب إلى أنها مخترعة وحصلت على ست ميداليات ذهبية على مستوى العالم «وأشكر الله تعالى أن قدرني على رفع اسم ديرتي وعلم الكويت عاليا».