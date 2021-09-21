استقبلت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ وتناول الجانبان العلاقات المتميزة والتاريخية بين الولايات المتحدة والكويت وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.



وقالت رومانوسكي في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر عقب اللقاء الذي حضره أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد العرادة: «سعدت بلقاء رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ وأمين سر الاتحاد محمد العرادة، حيث ناقشنا كيف تشجع النظم الديموقراطية القوية مبدأ حرية الصحافة (أو الفرع الرابع للحكومة كما تسمى أحيانا في علم الولايات المتحدة) ويستوجب علينا جميعا أن ندافع عن هذه الحرية، سواء كانت الصحافة الورقية أو الإلكترونية».

وثمنت السفيرة الأميركية دور وجهود اتحاد الإعلام الإلكتروني بقيادة الرئيس فيصل الصواغ وتحركاته المكثفة لتطوير الإعلام الكويتي وبناء تعاون مثمر مع مختلف الجهات.



بدوره، شكر الصواغ السفيرة الأميركية على حسن الاستقبال وحديثها الطيب عن اتحاد الإعلام الإلكتروني، مشيدا بما يجمع الكويت والولايات المتحدة من روابط متميزة وتاريخية مبنية على أسس قوية من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل.



وأكد الصواغ أن الكويت تتمتع ببيئة ديموقراطية فريدة وحرية رأي وتعبير وهو ما يعمل اتحاد الإعلام الإلكتروني على صونه والحفاظ عليه وعدم المساس به.



وأشار الصواغ إلى تكثيف التعاون مع مختلف الجهات داخل وخارج الكويت لتطوير الإعلام الوطني والمساهمة في بناء إعلام حديث يواكب التطورات التكنولوجية وسرعة انتقال المعلومة مع المحافظة على ثوابت المجتمع ومواجهة الحسابات الوهمية التي تبث الشائعات والأخبار المزيفة خاصة التي تدار مع الخارج وتستهدف أمن البلاد.



من جهته، قال أمين سر الاتحاد محمد العرادة عبر حسابه الرسمي في تويتر: «سعدت أنا ورئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ اليوم بزيارتنا لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، للحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العالم وكذلك الصحافة الكويتية والأميركية.