قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى الكويت د.طارق الشيخ ان «الكويت كانت وستظل حجر أساس في الحفاظ على ثقافة السلام ونشرها في العالم وتعزيزها، حيث تقدم نموذجا عالميا لنشر ثقافة السلام وتعزيزها منذ أمد بعيد».



وأضاف الشيخ في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف اليوم الثلاثاء ان مكانة الكويت ارتفعت بشكل ملحوظ في الترتيب العالمي من 42 في 2018 إلى 36 في 2021 مقارنة بالعام السابق، مشيرا الى ان الكويت هي من بين أكثر الدول سلاما في منطقة الشرق الأوسط وشمال وافريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وفقا لنتائج مؤشر السلام العالمي (2021 GPI).



وأوضح أن هذا النموذج العالمي للكويت في نشر ثقافة السلام أثبت في حالات عديدة أن «الحل للتحديات العالمية التي يواجهها العالم ولاسيما منطقتنا هو السلام».



وبين أن ذلك تجلى أيضا من خلال سياسة الكويت الداخلية والخارجية وجهودها الدؤوبة وعملها الحثيث على تعزيز السلام والأمن في المنطقة العربية والعالم أجمع.



واضاف أن الكويت لم تدخر جهدا في اتخاذ القرارات وخاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية وصون السلم والأمن الدوليين، مشيرا الى ان الكويت حصدت ثمار مساعيها في حل الأزمة الخليجية بعد 3 سنوات من دورها كوسيط لإنهاء الأزمة الخليجية.