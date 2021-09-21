شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في حفل العشاء الوزاري السادس عشر حول السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتمت خلاله مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة السنوية الرؤى والأفكار لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أمس مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية الـ 76 عبدالله شاهد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث جدد وزير الخارجية تهنئة الكويت لانتخابه رئيسا للجمعية العامة للدورة الحالية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومعربا عن دعم الكويت لأعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية، ومتطلعا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بكل أجهزتها ووكالاتها المتخصصة.



من جانبه، استعرض رئيس الجمعية خلال اللقاء برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والقضاء على الفقر ودعم التعليم وتغير المناخ، وذلك في أعقاب ما أفرزته جائحة «كورونا» من تداعيات طالت دول العالم أجمع.



كذلك التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الشقيقة د.أحمد عوض بن مبارك أمس على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ اليمنية وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة نيكوس كريستودوليديس وذلك صباح أمس، على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية القبرصية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ الموريتانية وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما التقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزيرة خارجية جمهورية منغوليا الصديقة باتسيتسيغ باتمونخ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ المنغولية واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.