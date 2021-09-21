استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية كوريا لدى الكويت تشونغ بيونغ ها، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والولايات على وجه الخصوص، وأهدى الخالد للسفير بيونغ ها درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له التوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.



من جهته، عبر السفير الكوري عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو كوريا على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.