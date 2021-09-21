غوتيريس: نقدر دور الكويت الداعم لخطط وبرامج الأمم المتحدة الإستراتيجية في شتى المجالات وتعزيز الجهود الإنسانية في مواجهة الكوارث والأزمات وحل النزاعات وتحقيق أمن واستقرار المنطقة



التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وتأكيدهما دعم الكويت للدور المهم والمحوري لمنظمة الأمم المتحدة بجميع أجهزتها ووكالاتها وبرامجها المختلفة ودعمها للجهود التي يبذلها الامين العام في اصلاح وتطوير عمل المنظمة.



وأكد سمو رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية المشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تنعقد في ظروف صحية استثنائية تمر على العالم بأسره، داعيا إلى ضرورة تكاتف جميع الدول الأعضاء وتعاونها المأمول في المشاركة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في جهودها لمكافحة جائحة «كورونا».



من جهته، أشاد غوتيريس بدور الكويت الفاعل في دعم المنظمة وكذلك دعمها للخطط والبرامج الاستراتيجية للأمم المتحدة في شتى المجالات وتعزيز الجهود الإنسانية في مواجهة الكوارث والأزمات، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها الكويت في حل النزاعات وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.



حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.احمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب المندوب الدائم الوزير المفوض بدر المنيخ.



كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية الصديقة غوتابيا راجاباكسا في مقر إقامته، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الكويت وجمهورية سريلانكا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة الى مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.



حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.