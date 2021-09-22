انطلقت اعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة للأسبوع رفيع المستوى بمشاركة رؤساء دول وحكومات العالم وحضور ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.



هذا والتقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لسموه تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار.

واستعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتينة وأطر تعزيزها وتنميتها وأوجه التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وبحث الطرفان آليات التعاون والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، رئيس جمهورية جزر القمر الشقيقة عثمان غزالي.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ووجهات النظر حولها.



حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسموه.



التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء مع رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة شيخة حسينة واجد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها، اضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم البلدين ووجهات النظر حولها.



حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسموه.



هذا وشارك ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في حفل افتتاح مبنى المندوبية الدائمة لجمهورية تركيا الصديقة لدى الامم المتحدة «البيت التركي» في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الاميركية والذي أقيم تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وسعادته بافتتاح «البيت التركي» والمشاركة في هذا الحفل الذي يجسد عمق العلاقات المميزة بين الكويت وتركيا والروابط الأخوية المتينة بين الشعبين الصديقين آملا للجمهورية التركية المزيد من التقدم والنماء والازدهار.