قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي أمس الثلاثاء ان الكويت تولي الأمن المائي أهمية قصوى من خلال وضعها خططا وحلولا استراتيجية ضمن رؤية «كويت جديدة 2035».



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير العتيبي في حفل افتتاح المنتدى العربي الخامس للمياه في دبي الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة اكثر من 600 شخص يمثلون وزراء ووكلاء وزارة ومسؤولين لـ22 دولة عربية.

وأضاف العتيبي في تصريح لـ«كونا» ان رؤية «كويت جديدة 2035» تهدف الى ضمان استدامة واستمرارية الوصول الى المياه خلال الظروف الطبيعية او الطارئة في اطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية التي ترتكز على تعزيز وترشيد الاستهلاك واستخدام احدث التقنيات والحلول المبتكرة.



وأكد ان المياه هي حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وان الأمن المائي يشكل تحديا عالميا نظرا للنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعد المنطقة الأشد ندرة للمياه على مستوى العالم.



وتابع ان المنتدى الذي يقام تحت شعار «الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة» يمثل فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الدول العربية للحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما المياه.