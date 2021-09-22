استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أرمين ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أرمين ساركسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالطا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس د.جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد ببرقية تهنئة مماثلة.