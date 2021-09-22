ترأس الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية ورئيس لجنة المراقبة المالية لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) يوسف النجار الاثنين بمقر المنظمة بالرباط أعمال اليوم الأول من اجتماع لجنة المراقبة المالية لمنظمة (ايسيسكو) ممثلا للكويت.



وقال مدير عام (ايسيسكو) سالم المالك خلال افتتاح اعمال الاجتماع ان ادارة المنظمة «تنتهج الشفافية والمصداقية في العمل» متمنيا التوفيق والسداد لاعضاء لجنة المراقبة المالية في عملها.



من جهته أكد النجار في كلمة خلال الاجتماع ان اللجنة ستعمل على التأكد من صحة وسلامة البيانات المالية لمنظمة (ايسيسكو) وذلك بقصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.



ويهدف اجتماع لجنة المراقبة المالية لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الى دراسة التقرير المالي للمنظمة وحسابات الاقفال للسنة المالية 2020 ودراسة مشروع النظام الداخلي للجنة المالية ودراسة تقرير شركة تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنصرمة.