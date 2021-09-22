رحب مسؤولون عرب أمس الثلاثاء باختيار الكويت لرئاسة الدورة 65 للمؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبروه نجاحا باهرا للديبلوماسية الكويتية وتتويجا لدورها المميز في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.



وفي هذا السياق، أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري د.محمد شاكر في تصريح لـ«كونا» عن تمنياته للكويت بالتوفيق والنجاح في إدارة هذا الحدث الدولي المهم.



وتقدم عميد مجلس السفراء العرب في فيينا سفير دولة فلسطين صلاح عبدالشافي بالتهنئة لدولة الكويت ولسفيرها في فيينا صادق معرفي على ترؤسه أعمال المؤتمر، معتبرا أن هذه الخطوة تؤكد دور الكويت الفاعل في أنشطة الوكالة.



وقال السفير عبدالشافي إن «هذا الحدث يكتسب أهمية ليس فقط للكويت بل لباقي الدول العربية ويعبر عن مدى احترام وتقدير الأسرة الدولية لدولة الكويت».



بدوره، قال سفير مملكة البحرين لدى المنظمات الدولية في فيينا يوسف بوجيري إن «رئاسة دولة الكويت لأعمال المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشكل لحظة تاريخية نهنئ بها أنفسنا كعرب وخليجيين».



وأعرب السفير بوجيري عن ثقته الكبيرة بحسن إدارة السفير معرفي لأعمال الدورة، نظرا لما يمتلكه من خبرة طويلة في عمل المنظمات الدولية في فيينا وفي مقدمتها الوكالة الذرية.



من جهته، قال رئيس الدورة الـ64 السابقة للمؤتمر العام للوكالة سفير المملكة المغربية عزالدين فرحان إن تسليم الرئاسة للكويت يؤكد دورها المرموق في عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومتابعة مختلف القضايا العربية والدولية التي تعالج في أروقة الأمم المتحدة.



من جانبه، أعرب سفير قطر لدى النمسا سلطان بن سالمين المنصوري عن سعادته وتهنئته لدولة الكويت لترؤسها أعمال الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن «هذا يعتبر محل فخر واعتزاز لنا كعرب وخليجيين».



وتسلمت الكويت أول من أمس (الاثنين) رئاسة الدورة الـ65 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأول مرة منذ انضمامها إلى عضوية الوكالة قبل أكثر من خمسة عقود من الزمن، حيث يعد المؤتمر العام أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية.



وصوت 173 عضوا بالإجماع على اختيار الكويت رئيسة للمؤتمر لدى بدء أعمال الدورة الـ65.