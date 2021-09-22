استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الكويت عظمات قاراغولف، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.



كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والولايات على وجه الخصوص، وفي ختام اللقاء أهدى الخالد للسفير قاراغولف درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب.



من جهته، عبر السفير قاراغولف عن سعادته لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو قيرغيزستان على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.