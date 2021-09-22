بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد، مؤكدا سموه على رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، ومشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدها البلد الشقيق في مختلف المجالات والتي هي مدعاة فخر واعتزاز الجميع.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ببرقية تهنئة مماثلة.