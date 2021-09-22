بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية راجيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.