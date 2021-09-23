التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة رئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه تعزيزها وتطويرها إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ووجهات النظر حولها.



حضر اللقاء مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء.



كما استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في مقر بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة رئيس وزراء جمهورية جورجيا الصديقة إيراكلي غاريباشفيلي على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وأوجه تعزيزها وتطويرها اضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين ووجهات النظر حولها.



حضر المقابلة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والوفد الرسمي المرافق لسموه.



إلى ذلك، شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وبدعوة من وزير خارجية جمهورية سنغافورة د.فيفيان بالاكريشنان في الاجتماع الوزاري الـ 14 لمجموعة الحوكمة العالمية (3G).



وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المجتمع الدولي ومنها التداعيات الصحية المتمثلة بتفشي جائحة كورونا، كما تطرق إلى نتائج اجتماعات مجموعة العشرين (G20) وخارطة الطريق لقمة قادة مجموعة العشرين لهذا العام المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر المقبل.



وشارك وزير الخارجية في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بالذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج ديربان لمكافحة العنصرية الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



فوالتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وزير خارجية جمهورية ايرلندا الصديقة سيمون كوفيني، وتم خلال اللقاء مناقشة مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية الكويتية ـ الإيرلندية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم استعراض التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء عضوية جمهورية إيرلندا غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2021 إلى 2022.



وشارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد في حفل افتتاح مبنى الوفد الدائم للجمهورية التركية لدى الأمم المتحدة (البيت التركي) وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



كما شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ 76.



وتأتي مشاركة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ضمن وفد الكويت لأعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يرأسه ممثل صاحب السمو، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وشارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.



وجاءت المشاركة بدعوة من وزير الخارجية العراقي فؤاد معصوم، حيث قدم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الشكر له على هذه الدعوة لعقد هذا الاجتماع والذي يأتي متابعة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.



وأثنى كذلك على جهود الجمهورية الفرنسية لتسهيل وتيسير أعمال المؤتمر متمنيا التقدم والازدهار للعراق.



على صعيد متصل، أكد المشاركون في هذا الاجتماع في بيان لهم دعم الحكومة والشعب العراقي ومساندة الحكومة العراقية في مساعيها الرامية لاستتباب الأمن والاستقرار في العراق وصولا إلى إتمام العملية الانتخابية في الشهر المقبل.



وشارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين الخليجي والأوروبي وإيجاد فضاءات جديدة للتعاون والتنسيق المشترك لخلق شراكة استراتيجية في مختلف المجالات والأصعدة.

كما استعرض المشاركون التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.