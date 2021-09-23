رومانوسكي: أبراج الكويت أفضل مكان للاحتفال.. وأعدكم بالعمل على توطيد العلاقات الثنائية بشكل أوثق



أوفت السفيرة الأميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي بوعدها بتنظيم مفاجأة في يوم الاحتفال بمرور 60 عاما على العلاقات الكويتية ـ الأميركية، حيث قررت الخروج من بين جدران مكتبها إلى الهواء الطلق وبالتحديد تحت أبراج الكويت التي يحدها الشاطئ البحري مع حديقة الأبراج.



وكانت أول مفاجأة قدمتها السفيرة الأميركية هي تنظيم التقاء العلم الكويتي بالعلم الأميركي إلكترونيا على شاشات أبراج الكويت، حيث ابتهجت قلوب الناظرين تحت الأبراج لهذا المشهد الفريد.



ثم كانت المفاجأة الثانية أن نظمت للاجتماع بـ 6 من الطلاب الكويتيين من بعثة التبادل الطلابي الدولي، واجتمعت معهم في مطعم «فيش ماركت» المجاور لأبراج الكويت، حيث تحدثت معهم عن مشاغلهم واهتماماتهم.

وعندما نزلت السفيرة رومانوسكي من السيارة صرحت لوفود الإعلام التي تراصت لاستقبالها بقولها: «لا أستطيع التفكير في أي مكان أفضل من هذا المكان (أبراج الكويت) للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. وأعدكم بالعمل على توطيد العلاقات الثنائية بشكل أوثق».