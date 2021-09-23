بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة السابق في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، راجيا لأسرة الفقيد وذويه جميل الصبر.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.