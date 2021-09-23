علاقات تاريخية وطيدة تربط الكويت والسعودية وشعبيهما ونسأل الله أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة

ولي العهد مهنئاً محمد بن سلمان: المملكة حققت إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين ونسأل الله أن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



كما استقبل سموه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، حيث قدم لسموه وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.



من جانبه، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.



واستقبل سمو ولي العهد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، حيث قدم لسموه الفريق الشيخ فيصل النواف، وذلك بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا سموه على رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين، ومشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدها البلد الشقيق في مختلف المجالات والتي هي مدعاة فخر واعتزاز الجميع.



سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه بما حققه البلد الشقيق من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، ومبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق كل الرقي والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وفي السياق ذاته، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، داعيا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على ولي العهد السعودي وشعب المملكة الشقيق بالخير واليمن.