قال أمير قبيلة العجمان في الكويت الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلين: ان احتفال المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني الـ 91 يعني مرور أكثر من 9 عقود من الازدهار والاستقرار والتنمية، وهي تسير بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صانع الرؤية وقاهر التحدي وعضيده ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود رؤية 2030 وبرامجها الوطنية الطموحة والتي تقود المملكة الى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة تشمل كل أوجه أشكال التنمية المستدامة، والتقدم الحضاري الإنساني.

وأشار بن حثلين إلى الدور التاريخي الذي بدأ على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه ومثواه - والذي استطاع ان يجعل من المملكة العربية السعودية سندا حقيقيا للأمتين العربية والإسلامية ومن بعده الملوك الذين حكموها وطوروها وليصل الى سدة الحكم حكيم العرب المجدد سلمان الخير الذي قاد البلاد إلى قفزات نوعية وإنجازات حضارية كقائد تاريخي سجل بصماته في المواقف تجاه وطنه وأمته ودينه، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أحد أبرز القادة العرب الذين سعوا خلال مسيرتهم العطرة لتحقيق الأمن والأمان والسلام في المملكة والعالم أجمع وقدم خدمات جليلة للبشرية من خلال أعمال الخير والإنفاق والعطاء، فكانت المملكة بفضل الله ثم حرصه من أوائل الدول المانحة لشعوب العالم والإنسانية، وكل هذا في ميزان حسناته إن شاء الله.



وأضاف: الشعب الكويتي الوفي جيلا بعد جيل يذكر قادة المملكة العربية السعودية بالعرفان والتقدير خاصة إبان الاحتلال العراقي الصدامي الغاشم يوم هبت المملكة بقيادة «الفهد» خادم الحرمين الشريفين حينذاك الملك فهد بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة لمؤازرة الحق الكويتي وسخرت كل إمكانياتها وطاقاتها من أجل تحرير الكويت، والسعودية الشقيقة تقوم بدور رائد ومؤثر في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمنطقة، وهذا مرجعه إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي حرص على تطبيق الأمن الإقليمي وتعزيز كل الأدوار العربية والدولية لمكافحة الإرهاب وتحقيق السلام لينعم السعوديون وشعوب المنطقة بمستقبل أكثر أمنا.



واختتم تصريحه بأن خبرة خادم الحرمين الشريفين في الحكم وحكمته وحنكته وبمؤازرة ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود كفيلة بتحقيق الرؤية الاستراتيجية 2030 لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة، كما ان ما توليه المملكة من اهتمام في خدمة ضيوف الرحمن والصرف على المشاعر المقدسة وراحة المعتمرين والحجاج والزوار وما بذلته خلال جائحة كورونا من حجج استثنائية سهلت أداء المناسك وبالأخذ بالخطوات الإجرائية والاحترازية الوقائية ما جعل كل المسلمين في أصقاع الأرض وفي مشارقها ومغاربها يتقدمون بالشكر والعرفان للملك سلمان وأركان حكومته وشعبه على الاهتمام بالمناسك الدينية وعلى راحة الحجاج والمعتمرين والزوار.



وشكر بن حثلين المملكة مليكا وولي عهد وحكومة وشعبا على العلاقات التي تربط الكويت والسعودية، وهي علاقات بلا شك استثنائية وعلى أرفع المستويات، ونبارك للأشقاء يومهم الوطني الـ 91، ضارعين للمولى عز وجل ان يعينهم في جعل السعودية دولة المستقبل وعضدا للعرب والمسلمين والإنسانية، متمنين ان تستمر المملكة في نهضتها الوثابة نحو الرفاه والاستقرار والتنمية.