بعث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد جابر العلي في برقيته عن تمنياته للمملكة الشقيقة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمير محمد بن سلمان وشعب المملكة بالخير واليمن والبركات.