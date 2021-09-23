

عادل الشنان



شارك وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي



وتناول الاجتماع جهود وزارات الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والقضايا المرتبطة باستراتيجية العمل الإسكاني المشتركة.



وناقش الوزراء كذلك الجهود المبذولة نحو إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمعلومات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية، علاوة على إعلان الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.



وكانت ضمن البنود الاجتماع كذلك الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالنظام العام الموحد لملاك العقارات، وكيفية تطبيقه في دول المجلس ومنها الكويت وآليات التمويل الإسكاني والعمل على إبراز جهود دول الخليج إقليميا ودوليا في شأن العمل ومشاريع الإسكان.