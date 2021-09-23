

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، بمناسبة حلول اليوم الوطني الحادي والتسعين والذكرى العزيزة لتأسيس المملكة الحبيبة، متوجها بأخلص وأحر التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأطيب الأمنيات، مؤكدا أن هذه الذكرى كانت ولا تزال وستظل تمثل واحدة من أغلى الذكريات على قلبه وقلوب أهل الكويت وقيادتها على مر السنين والأجيال.



وأضاف الخالد: خالص دعائنا ورجائنا الى المولى سبحانه بأن يحفظ مملكة الخير أبد الدهر واحة أمن وأمان واستقرار ورخاء ومهابة وإباء، في ظل قيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما نسأله جل وعلا أن يديمها مرفوعة الهامة خفاقة الراية متمتعة بالسؤدد والرفعة والمجد، اللهم آمين.